In estate più di mille eventi: «Grazie alla rete delle associazioni del territorio» | VIDEO

Questo pomeriggio a Forte Marghera, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha presentato le attività estive organizzate nel Comune durante tutta l'estate, omaggiando le associazioni del territorio per il loro prezioso contributo: «Voglio ringraziare tutti voi per l’impegno che dimostrate continuamente – ha esordito –. È importante ricordare che i molteplici appuntamenti organizzati durante i mesi estivi sono frutto di una regia messa in atto dall'amministrazione comunale in collaborazione con le tante associazioni del territorio, il cui apporto è fondamentale». L’elenco aggiornato degli eventi è disponibile online.

«Una proposta variegata che comprende un'ampia offerta culturale, sportiva e sociale che non tutte le città possono vantare – ha aggiunto Brugnaro –. Stiamo parlando di 125 concerti, 35 conferenze, 17 eventi a teatro, 261 animazioni, 18 sagre, 56 iniziative sportive, decine di regate, centinaia di proiezioni di film e oltre venti presentazioni di libri. A questi si sommano più di 230 eventi sportivi, molti con i format “Salta Cori Zoga” e “Sprint” per un totale di oltre mille opportunità per chi passerà l’estate in quelle che amo definire “le città di Venezia". Attraverso gli eventi distribuiti su tutto il territorio riusciamo a contrastare la criminalità e il malessere sociale».

«Uno degli obiettivi che l'amministrazione comunale si è posta – ha concluso l'assessore Venturini – è quello di aver creato un percorso di squadra per aiutare tutte le associazioni del territorio, che sono il tessuto sociale della comunità. Il Comune deve valorizzare quello che le persone sanno già fare e coordinare queste conoscenze mettendole in campo a disposizione di tutti i nostri concittadini».