Ottobre in rosa 2022: tre iniziative per il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno

Arriva a Mirano la prima marcia rosa “Passi in rosa 2022”. Il rosa, un colore dolce e tenue, che nel mese di ottobre assume un significato di forza: una inarrestabile voglia di combattere il tumore. Il rosa è il colore della solidarietà, di quella umanamente profusa a chi combatte ogni giorno contro il cancro. Ed è ciò che Mirano vuole dimostrare con questo evento, ma anche col gesto simbolico di illuminare di rosa il municipio d inizio e fine mese aderendo alla campagna “Nastro Rosa Airc 2022”.

La marcia, organizzata dall'associazione di impegno sociale "In volo” per sabato 1 ottobre, prevede il ritrovo sull'ovale di piazza Martiri a partire dalle 17 e una camminata lungo il canale Taglio fino al centro di Marano e ritorno (percorso di 7,5 km circa). Altre due iniziative volte a promuovere l’importanza della prevenzione del tumore al seno sono programmate per fine mese, sempre in collaborazione con il Comune.

Nella serata di venerdì 28 ottobre, nel Teatro Belvedere si terrà un incontro, organizzato dall'Avis di Mirano, dal titolo "Amati adesso, informati per prevenire e curare il tumore al seno”. Parteciperanno il senologo Guido Papaccio; Margherita Palazzi, chirurgo breast unit Mirano Dolo; Valentina Belardinelli, chirurgo breast unit Mirano Dolo; Eugenio Fraccalanza, direttore Uoc chirurgia plastica dell’ospedale all'Angelo di Mestre; Donata Sartori, medico dell’oncologia Mirano Dolo. Domenica 30 ottobre, infine, a partire dalle 15 e fino alle 19, in piazza Martiri si terrà l’iniziativa "Biblioteca Vivente" durante la quale Ie Donne del “Trifoglio Rosa Mestre Aps” offriranno, raccontando le loro storie di donne operate, libri di vissuti, storie di sofferenza e rinascita, racconti di paura e di ritrovato coraggio, esempi di speranza.