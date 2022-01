A Venezia l'evento sul futuro della mobilità

Un importante evento legato alla mobilità sostenibile porterà a Venezia, tra il 7 e l'8 aprile, circa 2 mila partecipanti tra concessionari, case automobilistiche e produttori di moto ed e-bike. Sarà un appuntamento B2B, ma anche un'occasione di confronto tra realtà e pubbliche e private: «Venezia - ricorda l'assessore alla Mobilità Renato Boraso - ha avviato la conversione del trasporto pubblico in elettrico nell’isola del Lido e di Pellestrina, e a breve aprirà il primo distributore ad idrogeno. La città in questi anni ha fatto delle scelte precise rivolte al futuro: dalle piste ciclabili al bike sharing».

Per Boraso, dunque, «un evento dedicato all’automotive e alla sostenibilità del futuro è un segnale importante: non solo per la scelta della location, ma anche per il tema della convention, che sposa in pieno la linea politica dell'amministrazione sul tema della mobilità sostenibile». L'appuntamento si terrà al Terminal 103 del Tronchetto.