“Volo del colombo immaginario”: anche nel 2023 riproposta l'iniziativa di beneficenza

Si è ripetuto anche quest'anno a Ca' Farsetti, alla presenza della presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, un appuntamento che sta diventando ormai tradizionale durante il Carnevale di Venezia.

Anche nel 2023, infatti, con la collaborazione dell'associazione “Venezia è...(storia arte cultura)” e dei Mascareri, si è tenuta l'iniziativa di beneficenza “Volo del colombo immaginario”, che prevede che 12 stupendi colombi in cartapesta vengano abbinati alle “Marie” dell'anno, e poi siano messi all'asta. Il ricavato viene infine consegnato ogni volta ad un'associazione del Terzo settore cittadina, per supportare la sua attività: la scelta è caduta questa volta sull'Aipd (Associazione Italiana Persone Down) di Venezia Mestre. Nelle scorse ore si è svolta la cerimonia di consegna dell'assegno, a cui hanno preso parte, tra gli altri, con le 12 “Marie” di quest'anno e la presidente dell'associazione “Venezia è”, Maria Grazia Bortolato, anche alcuni ragazzi dell'Aipd, accompagnati dai loro educatori e da Claudia Marchiori, “Maria” dell'anno 2016 e madrina delle “Marie” 2023 , nonché sorella di Giorgia, ragazza con la sindrome di down