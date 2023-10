Ex cantiere Schiavon, da area abbandonata a complesso residenziale

Via alla riqualificazione dell’area “Ex Cantiere Schiavon” a Portosecco. La giunta di Venezia ha approvato una delibera relativa all'intervento.

«Questa era un'area produttiva di Pellestrina che da anni era abbandonata ed era in attesa di una riconversione funzionale – ha spiegato l'assessore all'urbanistica Renato De Martin – Noi ora andiamo a prevedere un intervento residenziale conforme a quanto stabilito dalla VPRG per l’isola e che porterà ad una riqualificazione della zona. Lo schema di convenzione riguarda 3.100 metri quadrati in un sito precedentemente utilizzato a fini produttivi e nello specifico ad attività cantieristica». Il progetto prevede la demolizione senza ricostruzione del corpo edilizio minore con tetto piano posto lungo la via di Portosecco e la ristrutturazione dell’edificio principale a capannone, che sarà ampliato con incremento dell’altezza fino a 6,5 m. L’edificio sarà trasformato in un complesso residenziale di 11 alloggi con superficie lorda di complessiva di 990 metri quadrati.

Degli 11 alloggi, 4 saranno al piano terra, 3 in duplex e 4 al primo piano accessibili da un ballatoio. Il progetto, inoltre, prevede la cessione al Comune di una area di 220 metri quadrati, sistemata a prato, che sarà annessa all’area comunale confinante e che sarà destinata alla società remiera Polisportiva San Pietro in Volta Portosecco che potrà usufruirne per le sue attività.

«Pur trattandosi di un intervento puntuale di dimensioni contenute – ha aggiunto De Martin - esso rappresenta in modo significativo la volontà dell'amministrazione di sostenere i progetti, anche d'iniziativa privata, che mirano alla riqualificazione di ambiti urbani dismessi e degradati, con particolare attenzione alle isole della laguna, al rafforzamento della funzione residenziale e alla valorizzazione delle attrezzature sportive e del patrimonio pubblico». Il provvedimento sarà ora inviato alla Municipalità per l'espressione del parere e, successivamente, alla commissione consiliare e al consiglio comunale per l'approvazione conclusiva.