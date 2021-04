Il liceo Montale trova spazio nell’ex Cfp di San Donà

L'accordo fra città metropolitana, Comune e Regione. L'investimento per la ristrutturazione ammonta a 4,5 milioni di euro di cui 3,5 dal ministero dell'Istruzione a cui la città metropolitana ha aggiunto 1 milione. Lavori pronti per il prossimo autunno

Il sindaco della Città Metropolitana Luigi Brugnaro ha firmato un decreto che autorizza l’utilizzo come sede del liceo "E. Montale" l’immobile che ospitava in via Pralungo l’ex centro di formazione professionale San Donà di Piave, proprietà della Regione del Veneto. Un accordo atteso che arriva mentre si sta svolgendo l’ultima fase dei lavori di ristrutturazione che prevedono, tra l’altro, anche la realizzazione di una nuova palestra. La convenzione avrà durata triennale con scadenza nel 2024 e prevede che, in quella data, possa essere concesso l’acquisto dell’immobile da parte dello stesso ente provinciale.

La nuova sede del Liceo “E. Montale” di San Dona? di Piave, è stata pensata e progettata al fine di concentrare in un unico plesso le attività del liceo fino ad oggi dislocate in diversi edifici ubicati nel territorio di San Dona?, consentendo così una migliore organizzazione dell’attività didattico-formativa. L'investimento per la ristrutturazione ammonta a circa 4,5 milioni di euro di cui 3,5 messi a disposizione dal ministero dell'Istruzione cui compete l'operazione, a cui la Città metropolitana ha aggiunto 1 milione per completare l'intervento, concordato con la Regione, proprietaria dell'area, e con il Comune, che a sua volta si è impegnato a rendere accessibile l'area da via Trento, per creare un parcheggio, facilitare l'accesso di insegnanti e studenti e diminuire l'affluenza da via Pralungo. L’intervento strutturale, oltre all’adeguamento sismico prevede la realizzazione di nuove 16 aule e di una nuova palestra a servizio del Liceo Montale oltre ai locali per la segreteria.

«La firma del decreto da parte del Sindaco è un esempio di collaborazione tra enti e dimostra che quando c'è coincidenza di interessi, si può rispondere alle esigenze della collettività. In questo caso degli studenti e degli insegnanti dello storico Liceo Montale di San Donà – spiega Saverio Centenaro, delegato del Sindaco Brugnaro – I giovani, la scuola ma soprattutto dotare gli studenti di strutture e sedi accoglienti, moderne e dotate non solo di aule comode e attrezzate ma anche di spazi per la didattica e per fare sport, sono una priorità per noi» Nel dettaglio i lavori nell’ex Cfp sono iniziati l’agosto del 2020 e prevedono la conclusione e la consegna dell’opera da parte dell’Ati che si è aggiudicata il bando in anticipo rispetto al cronoprogramma e quindi per il prossimo autunno.