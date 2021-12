Via libera della giunta alla presentazione al consiglio comunale della proposta di conversione ad uso residenziale dell’ex Istituto delle suore Canossiane alla Giudecca. Si tratta di un compendio costituito da sette unità edilizie di circa 2mila metri quadri ai quali se ne aggiungono ulteriori 620 di spazi esterni di pertinenza, pavimentati e a giardino. Il tutto costituiva una delle sedi veneziane dell’Istituto religioso femminile delle Figlie della Carità che nel corso del Novecento, oltre ad essere un convento, vide, in una porzione, la scuola materna e, successivamente, l’ostello per la gioventù.

Ex istituto Canossiane, via libera per la conversione in complesso residenziale