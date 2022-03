All'ex Macello apre il polo nautico di Dolo. L'ala est della struttura, dopo la sperimentazione della scorsa estate, ospiterà il primo “Polo Nautico Dolese”: una struttura in grado di promuovere in termini sportivi, ambientali e turistici il territorio. L'acqua per Dolo è da sempre elemento centrale e caratterizzante. È lungo i fiumi, infatti, che la città si è sviluppata ed è a quella memoria e a quel contesto che questa iniziativa vuole tendere. All'ex Macello, in forma sperimentale, la scorsa estate sono state ospitate canoe, kayak e piccole barche nel pontile retrostante. L'ala est dell’edificio è sorta nella seconda metà dell’800 e un tempo era dedicata alla macellazione degli animali, mentre oggi riscopre il suo affaccio all’acqua attraverso la promozione e la diffusione della pratica sportiva acquatica.

L'Amministrazione comunale ha scelto di concedere all’associazione sportiva Rescue Life, fino al 30 settembre del 2024, la porzione est dell’antico edificio per ospitare questa originale progettualità formativa e culturale degli sport d’acqua valorizzando l’unicità di un paesaggio con la confluenza dei due rami del Naviglio che delimitano l’Isola bassa. Oltre ad un canone annuo e alla custodia e manutenzione della porzione di edificio, l’associazione dovrà prendersi cura della pulizia e del decoro sulla riva intitolata alle "Vittime ed Esuli Giuliano Dalmati", in prossimità del ponte dell’Alzaia, e dovrà organizzare corsi di formazione gratuiti alla popolazione e agli alunni e studenti del territorio. «Recuperare il rapporto con l'acqua - spiegano il sindaco, Gianluigi Naletto e l'assessore allo Sport, Cristina Nardo - significa riscoprire le nostre radici garantendo a cittadini e turisti un punto di vista diverso sul nostro territorio. Sport, cultura e ambiente sono gli ingredienti di questo progetto con particolare attenzione ai più piccoli e alle nostre scuole». Per Matteo Giardini, presidente della Rescue Life e rappresentante della Federazione italiana Salvamento acquatico del territorio veneziano e padovano: «si tratta di progetto di cui siamo onorati, insieme a tutte le associazioni del territorio che vorranno unirsi per lo sviluppo e la diffusione della cultura sportiva, ambientale e del benessere della cittadinanza».