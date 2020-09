L'ex scuola materna può essere una casa delle associazioni

Chiedono che l'ex scuola materna Sacro Cuore in piazza Sant’Antonio a Marghera, ora in abbandono, diventi casa delle associazioni. «Abbiamo promosso una manifestazione per questo, martedì», dice Flavio Dal Corso, candidato alla presidenza della Municipalità di Marghera. Un tempo centro vitale e pulsante di attività, sede di decine di associazioni del territorio, e anche di alcuni servizi comunali, «è diventata una sorta di buco nero di degrado, abbandono, intrusioni e incursioni», spiega.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Qualche anno fa la proprietà, un ente ecclesiastico lombardo, l’ha messa in vendita, cosa che non aveva fatto fino a quando le amministrazioni precedenti ne avevano proposto l’acquisto. La giunta Brugnaro non ha ritenuto di esercitare il diritto di prelazione né di procedere all’acquisizione. «Da anni chiediamo al Comune di agire, di acquistare questo spazio enorme e prezioso ma inutilmente», afferma Gianfranco Bettin, capolista della lista Verde Progressista. Le associazioni «hanno perso una sede preziosa e strategica nel cuore della città». Per chiedere che il Comune apra la trattativa con la proprietà e torni a farsi garante di spazi e attività indispensabili al territorio, è stata promossa l’iniziativa con due striscioni “No al degrado” e “Casa delle associazioni” affisse sulla recinzione dello stabile.