Riqualificazione di villa Matteotti, l'ex ufficio della finanza sarà un centro culturale

Gli ex uffici finanziari a Dolo presto saranno un centro di innovazione culturale. Proseguono i lavori di sistemazione degli spazi esterni della villa Matteotti. «Presto la città e tutta la Riviera del Brenta potranno contare su un centro innovativo e di eccellenza», commenta l’assessore alla Cultura, Matteo Bellomo.

Il cortile retrostante la villa sarà ripulito e la muratura ottocentesca restaurata con le tecniche tradizionali: sarà un intervento che consentirà alla comunità di fruire di un angolo di Dolo poco conosciuto. Questo spazio accoglierà un punto di ristoro e di incontro estivo, nonché un angolo dedicato al noleggio di biciclette. I due alti cedri del Libano, che campeggiano di fronte alla facciata principale, sono stati messi in sicurezza e sottoposti a un trattamento antiparassitario e nutriente per riportarli in buona salute.



Il progetto di riqualificazione dell’immobile storico sta portando alla luce dettagli che erano stati dimenticati: la villa potrebbe rivelarsi una testimonianza rara e preziosa del patrimonio architettonico di Dolo e di tutta la Riviera. Il restauro, che inizierà a breve, sarà condotto dall’associazione temporanea di impresa siglata tra la società RnB4Culture, che ha vinto il bando di affidamento del bene, e la ditta Kairos Restauri, un gruppo di professionisti che ha recentemente completato il restauro della facciata del Duomo di Genova.



«In questi mesi abbiamo studiato in maniera capillare l’edificio - spiega il ceo di RnB4culture Fabrizio Renzi -. Oltre alla ricerca storica che non si è mai fermata, abbiamo condotto prove sul campo per identificare sistemi costruttivi e materiali costitutivi, al fine di definire le migliori tipologie di intervento. Anche il progetto di valorizzazione ci sta impegnando e appassionando: il centro di innovazione culturale sarà un presidio di qualità, aperto alla comunità e animato dalla sinergia con gli istituti culturali e scolastici del territorio. Presto sveleremo i dettagli».

«Il lavoro di ricerca su di una villa purtroppo mai sufficientemente considerata, sta dando risultati sorprendenti dal punto di vista storico e architettonico - prosegue Bellomo - Il lavoro che sta facendo RnB4culture va anche oltre quello che ci attendevamo e appena avremo il via libera da parte della Soprintendenza partiranno anche i lavori interni di riqualificazione. Ovviamente, come per tutte le opere edili pubbliche e private, l’esplosione dei prezzi dei materiali ha prodotto degli slittamenti temporali, ma neppure un giorno è stato sprecato».