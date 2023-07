L'ex ufficio tecnico di Rampa Cavalcavia diventerà un centro per l'impiego

Approvata la delibera relativa agli indirizzi per dotare il Centro per l’Impiego di Venezia-Mestre di una nuova e più adeguata sede in attuazione del piano di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

Dal 2009 risultano inutilizzati gli uffici posti ai piani superiori di via Rampa Cavalcavia, tanto che la Città Metropolitana li aveva inseriti nel piano alienazioni. «Ecco allora l’occasione per far diventare questa zona di Mestre la Cittadella del lavoro – ha precisato l’assessore Paola Mar – vista anche la vicinanza con le sedi sindacali e di alcune associazioni di categoria». Ciò sarà possibile grazie l’accordo sottoscritto da Comune di Venezia, Città Metropolitana e Veneto Lavoro. Tramite i fondi del Pnrr, Veneto Lavoro s’impegnerà a corrispondere al Comune un contributo finanziario pari al 90 per cento dell’intervento fino a un massimo di due milioni di euro e la Città Metropolitana eseguirà i lavori di ristrutturazione. Si tratta di un immobile facilmente accessibile per la vicinanza alle principali arterie viarie cittadine e grazie ai collegamenti con autobus, tram e treni, in considerazione della vicinanza della stazione ferroviaria.

L’ex ufficio tecnico della Provincia in Rampa Cavalcavia, costruito negli anni Settanta, nel 2018 era stato oggetto di bonifica da parte della Città Metropolitana, con l’eliminazione dei pannelli di eternit, di colore azzurro, che lo ricoprivano interamente. Un intervento preventivo che ora consente la piena valorizzazione dell’immobile. Ad oggi, per l’attuale sede, il Comune paga un affitto pari a 70mila euro annui alla Città Metropolitana. Il Centro per l’Impiego di Venezia di via Sansovino risulta ormai inadeguato sia per il previsto incremento di organico sia per le nuove esigenze organizzative legate al potenziamento dei servizi erogati ai lavoratori e alle aziende, tanto che Veneto Lavoro ha chiesto al Comune l’individuazione di altro immobile.

«È nella sinergia fra gli enti che si ottengono i risultati più proficui - ha aggiunto l'assessore Mar -. In questo caso la collaborazione fattiva fra Comune, Città Metropolitana e Veneto Lavoro ci permetterà di fornire ai cittadini un servizio migliore e nello stesso tempo di riqualificare una zona di Mestre facilmente raggiungibile. La nuova sede del Centro per l’impiego si svilupperà su una superficie di circa duemila metri quadri, dove verranno realizzate 60 postazioni per operatori, sale riunioni e servizi, con il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche. Ampia poi la zona destinata ai parcheggi». La Città Metropolitana, terminate le opere di adeguamento, si impegnerà a dare in comodato gratuito l’immobile al Comune di Venezia per nove anni e per un eventuale rinnovo di ulteriori nove anni, richiesto dal Comune previo provvedimento espresso. L’impegno è quello di concludere i lavori entro il 30 giugno 2025.