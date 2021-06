Sanificazione dell'aria anti-Covid nelle sale della Fabbrica della Scienza e del Tropicarium Park

Un impianto airlog 6 diffonderà in aerosol, nelle sale delle mostre, la macromolecola "fast virex" brevettata nel 2020

Un impianto di ultima generazione in grado di sanificare l'aria dal Covid è stato installato nelle sale de “La Fabbrica della Scienza” e del parco zoologico “Tropicarium Park” di Jesolo. Si tratta di un sistema di sanificazione dell’aria di ultima generazione, certificato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dal Ministero della Salute e approvato dalla comunità scientifica internazionale, che riesce ad abbattere la carica virale e batterica in sospensione all'interno delle sale espositive.

«Sono molto soddisfatta di poter garantire un più alto livello di sicurezza sanitaria ad ospiti e staff delle mostre - spiega la titolare delle mostre Monica Montellato alla presentazione del sistema di areazione che funzionerà nelle sale del Pala Invent di piazza Brescia e del dirimpettaio Spazio Aquileia 123 - grazie all'investimento che ho sostenuto credendo nell'efficacia dell'impianto Airlog 6 realizzato da Technology Health Systems Group Srl di Vicenza, che diffonde in aerosol una molecola retrovirale da poco scoperta assolutamente compatibile per esseri umani ed animali».

Il livello di sanificazione dell’aria garantito dall’impianto collegato al sistema di areazione delle mostre è paragonabile alla sterilizzazione delle camere operatorie.

«L'impianto Airlog 6, un sistema innovativo supportato da studi specifici sulla sua efficacia nei confronti del contrasto al virus SARS COV-2 che consentirà alla direzione delle sedi espositive di tutelare la salute dei propri visitatori e dipendenti - ha dichiarato il dottor Paolo Vincenzi della società Technology Health Systems Group Srl di Vicenza -. Airlog 6 è stato testato da due importanti organismi scientifici: i dipartimenti di microbiologia dell'Università di Pisa e dell'Università del Sacro Cuore, dimostrando che abbatte la carica virale nell'aria di un coefficiente di 2 logaritmi, parametro giudicato sufficiente alla sanificazione virale dell'aria dalla comunità scientifica internazionale».

«La formulazione chimica di Airlog6 disinnesca la carica virale e batterica dell'aria - ha continuato il dottor Vincenzi - essendo costituita da vari principi attivi tra i quali il più importante è un sale di sintesi che si chiama Fast Virex, una macromolecola ad azione retrovirale che è stata brevettata a dicembre 2020. La soluzione viene vaporizzata in aerosol all'interno degli ambienti delle mostre da un diffusore atomizzatore riconosciuto dal Ministero della Salute come dispositivo medicale calibrato per la quantità di immissione secondo due parametri: i metri cubi di diffusione e il numero di persone mediamente presenti all'interno delle sale».

Orari di apertura delle mostre

Nei mesi di luglio e agosto le mostre La Fabbrica della Scienza e Tropicarium Park apriranno tutti i giorni con orari dalle ore 10 alle ore 21 di ogni giorno con chiusura definitiva dei battenti alle ore 22.

Come acquistare i biglietti

Si consiglia ai visitatori di acquistare il biglietto d’ingresso online dai siti www.tropicarium.it oppure www.lafabbricadellascienza.it per evitare assembramenti. Ad ogni modo la prenotazione che non è obbligatoria, infatti, è possibile acquistare i biglietti anche alle casse.