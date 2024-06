Fabio Raschillà nuovo presidente del Lions Club Mestre Host

Cambio al vertice per il Lions Club Mestre Host. Enrico Grandesso ha lasciato il suo incarico dopo un anno di impegno e dedizione a Fabio Raschillà, eletto all'unanimità nuovo presidente dai soci del club.

Raschillà, 33 anni, è un'esponente di spicco all'interno della comunità Lions. Con un’esperienza di 14 anni nell’associazione, ha già ricoperto nel tempo ruoli di rilievo, essendo stato presidente del Leo Club Mestre e del Distretto Leo 108 Ta3, diventando ora present president del Lions Club Mestre Host in un anno particolarmente significativo, quello della celebrazione del 70° anniversario dalla fondazione del club. «Sono onorato di ricevere questo incarico e di poter guidare il Lions Club Mestre Host in un anno così speciale - ha detto -. Ringrazio Enrico Grandesso per il lavoro svolto, e mi riprometto di proseguirlo con lo stesso spirito di servizio e dedizione. Insieme ai soci, abbiamo in programma numerose attività che mirano a rafforzare il nostro impegno sociale e a celebrare degnamente i nostri 70 anni di storia». Tra i Service previsti per quest'anno - ovvero le missioni sociali - con i suoi oltre 30 membri iscritti, il club si dedicherà a progetti di servizio per la comunità, prevedendo interventi mirati a supporto di famiglie in difficoltà, con particolare attenzione ai giovani e agli anziani, programmi di formazione e borse di studio per i giovani talenti della città, attività di sensibilizzazione e progetti concreti per la tutela dell'ambiente; il tutto anche in collaborazione con altre associazioni, enti locali e organizzazioni.

Cambio della guardia, infine, anche per il Leo Club Mestre, con l’elezione di Diletta Veropalumbo che succede ad Anna Giulia Vitale alla presidenza. Anche per il Leo Club Mestre, questo sarà un anno particolare; nella celebrazione del suo 40° anno di attività, il club giovanile cercherà di distinguersi con progetti di grande impatto per la comunità, mantenendo alto lo spirito di servizio che lo contraddistingue.