Tecnologie digitali e nuovo artigianato nell'hub per l’innovazione a Venezia

A Venezia nasce una "casa dell’innovazione partecipata", luogo di collaborazione e sperimentazione per imprese, artigiani e creativi. È un'idea ambiziosa che punta allo sviluppo dell'applicazione di alcune nuove tecnologie (stampa 3d, robotica, taglio laser) in una serie di ambiti produttivi e del terzo settore. L’iniziativa è promossa da Prossimi, impresa sociale nata da Fablab Venezia che si occupa di mettere in pratica queste competenze tecnologiche in progetti a vocazione sociale e inclusiva. «Vogliamo consolidare le migliori pratiche della cultura digitale - è stato detto nel corso della presentazione di venerdì 16 ottobre, presso la Heritage Tower di Marghera - in un luogo che sarà un asset cruciale, capace di sviluppare le direttive europee, trattenere i giovani e contrastare il divario digitale».

Un esempio è riportato da Andrea Boscolo, manager di Fablab Venezia: «Abbiamo realizzato i guanti in biopolimeri per Alex Zanardi, utilizzati in fase di spinta della carrozzina nelle competizioni di triathlon. Un risultato ottenuto scansionando le sue mani e poi creando un rivestimento fatto con la gomma delle scarpette da arrampicata, per il quale ci siamo rivolti a un artigiano di Belluno». È ciò che Boscolo definisce il «digitale buono», che richiede processi specializzati e ibridi: «Ritorniamo ai materiali e ai tempi di produzione, riportiamo il digitale all'applicazione fisica. Tutti temi che abbiamo portato avanti per 10 anni, a partire dalla nascita di Fablab».

Queste tecniche trovano moltissime applicazioni, come il restauro di opere d'arte (è successo per un Cristo della chiesa di Fossò), l'artigianato artistico, la manifattura tessile. E poi, appunto, gli ambiti dell'inclusività e della sostenibilità, come ricorda Alberta Menegaldo, presidente di Prossimi: «Nel 2022 abbiamo realizzato opere di manifattura digitale che riproducono le Dolomiti, in modo che anche persone con disabilità visive potessero toccarle. Oggi stiamo sviluppando un progetto con Brompton, azienda britannica che produce bici pieghevoli, che potrebbe portare a formule di noleggio gratuito».

Quello del city hub quindi è «un progetto concreto, una "casa del fare" che oggi, nel 2024, possiamo realizzare». Per Leonidas Paterakis, direttore tecnico di Fablab, questo hub risponde alla necessità di «creare una città più interessante, vivibile e aperta: grazie alla sensibilità dei partner e delle amministrazioni vogliamo creare un centro di innovazione dove si promuovono collaborazioni tra produzioni tradizionali e digitali». Altro obiettivo importante è creare un ambiente favorevole all'inserimento e alla crescita professionale dei neo laureati: «Ci dispiace che i giovani vadano all'estero: è necessario attrarre finanziamenti e ricerca e trattenere i giovani, di cui questo lab ha bisogno».

I partner, firmatari del protocollo d'intesa, sono numerosi: la Regione Veneto tramite la propria Direzione ICT, Unioncamere, Camera di commercio Venezia Rovigo, Confartigianato, Cna, Ordine degli architetti, Collegio geometri, e molti altri ancora.