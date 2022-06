Famila cerca personale stagionale per i supermercati di Caorle e Jesolo

Nuove assunzioni per il periodo estivo nei supermercati dell’insegna Famila presenti a Caorle e a Jesolo. Non è richiesta un’esperienza pregressa, anzi: le persone scelte avranno la possibilità di apprendere le mansioni richieste in un ambiente dinamico, accogliente e a contatto con numerosi colleghi e clienti. I due punti vendita si trovano in via Traghete 8, a Caorle, e in via Equilio 13, a Jesolo (presso il parco commerciale Laguna Shopping). Per info si può contattare il numero WhatsApp 3666047323

L'azienda

Famila è sinonimo di qualità, convenienza e freschezza. La professionalità traspare in tutti i reparti e si mescola con la profonda conoscenza del territorio. Spirito collaborativo e vivacità caratterizzano e identificano quest’insegna che ha saputo diventare un importante punto di riferimento per i consumatori.

L’insegna fa parte del Gruppo Unicomm (associato a Selex Gruppo Commerciale) guidato dalla famiglia Cestaro. Il Gruppo Unicomm conta attualmente oltre 7.500 collaboratori e opera in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche e Lazio attraverso le società controllate Unicomm srl, Arca Commerciale srl e GMF Grandi Magazzini Fioroni Spa. Il Gruppo si caratterizza per una forte multicanalità, essendo presente sul territorio non solo con Famila, ma anche con le insegne Emisfero, A&O, Hurrà, Mega e Cash and Carry. Il Gruppo Selex, grazie alle 14 imprese associate, è il terzo Gruppo italiano della distribuzione moderna. È presente in tutta Italia con una rete commerciale formata da più di 2300 punti di vendita e un organico di oltre 31000 addetti.