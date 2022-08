Fantic al motomondiale con la squadra di Valentino Rossi

Novità in arrivo per Fantic, azienda di produzione di cicli e motocicli che pochi mesi fa ha inaugurato la nuova sede a Santa Maria di Sala. Il Ceo Mariano Roman ha firmato con Alessio "Uccio" Salucci, team director del Mooney VR46 Racing Team, un accordo per la partecipazione al campionato del mondo di motociclismo classe Moto2. Nasce così una nuova collaborazione che porterà all'esordio nella classe intermedia del campionato con la squadra di Valentino Rossi.

La partnership sarà attiva già dalla prossima gara a Silverstone, nella quale Fantic sarà presente sulle moto di Celestino Vietti Ramus e Niccolò Antonelli. Per la stagione 2023, il responsabile della divisione Racing, Claudio Giovanardi, ha scelto come team manager Stefano Bedon, mentre Milena Koerner, già coordinatrice dei team off road, gestirà la parte tecnica che assorbirà l’attuale struttura del VR46 Racing Team. Il reparto corse avrà sede proprio nello stabilimento di Santa Maria di Sala.

L’accordo tra le due aziende contemplerà anche la collaborazione a progetti ed eventi esterni al campionato, con la disponibilità di Fantic a supportare la VR46 Riders Academy nella ricerca, nell’allenamento e nella crescita di giovani. «Siamo entusiasti di questo accordo - commenta Mariano Roman -. Stiamo seguendo un importante percorso per costruire una Fantic sempre più "racing oriented" e questo è un passaggio fondamentale». Dello stesso parere Alessio Salucci, che considera Fantic «un brand storico nel settore motociclistico e una solida azienda italiana, un vanto in più per tutti i nostri tifosi».

Fantic è in piena crescita. Il Gruppo ha comunicato un ricavo consolidato di 107,3 milioni di euro nel primo semestre 2022, con un incremento del 50% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi includono, oltre alla Fantic Motor spa, anche Motori Minarelli spa e la commerciale americana Fantic Usa. Dal 2° semestre entrerà nel perimetro del Gruppo anche la recente acquisizione della Bottecchia srl.