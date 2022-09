Come assumere i farmaci in modo sicuro: gli specialisti dell'Ulss 3 incontrano i cittadini

Ieri a Mirano e venerdì a Mestre, i "farmacisti" dell'Ulss 3 Serenissima tra i banchi del mercato hanno incontrato i cittadini nell'ambito di un'iniziativa di sensibilizzazione su come utilizzare i farmaci in modo efficace e sicuro. «In un momento in cui si parla tantissimo di farmaci - spiega il direttore della farmacia ospedaliera, Alessandro Chinellato - riteniamo importante metterci a disposizione per fornire un'informazione chiara e corretta».

Le due uscite degli specialisti dell'Ulss 3 si inseriscono nelle iniziative che si svolgono in tutto il Veneto in preparazione alla "Giornata per la sicurezza del paziente", fissata per sabato 17 settembre. «Abbiamo visto diffondersi in questi mesi - sottolinea Chinellato - molte teorie contro questo o quel farmaco, questo o quel vaccino. E però, mentre magari inseguendo queste teorie rifiutiamo il vaccino antiCovid, poi con altri farmaci di uso corrente trascuriamo le regole necessarie per assumerli in modo sicuro. Dobbiamo invece sempre fare riferimento al nostro medico curante; e utilizzando i farmaci, ci sono alcune norme e prassi che vanno sempre rispettate, perché è da queste che dipende la miglior cura della nostra salute».

Sono proprio queste norme l'oggetto dei colloqui tra gli specialisti dell'Ulss 3 e i cittadini davanti allo stand: «In primo luogo è fondamentale - spiega Daniela Barzan, direttore della farmacia ospedaliera di Mirano - che il paziente in cura dia al medico curante tutti gli elementi per valutare il suo stato di salute: dobbiamo sempre dire tutte le terapie che stiamo eseguendo, e presentare ad ogni colloquio la documentazione clinica aggiornata. Poi è fondamentale il rispetto delle prescrizioni farmacologiche e che il cittadino non assuma passivamente i farmaci». Infine c'è il tema dell'abuso dei farmaci: «E' molto importante anche informare sui rischi della medicina fai da te: sono sempre da evitare l'uso o l'abuso di prodotti fitoterapici, nutraceutici, farmaci da banco, lassativi, diuretici ed ogni altro prodotto di auto-assunzione che vengano assunti senza condividere la terapia con il proprio medico curante». Gli specialisti farmacisti dell'Ulss 3 Serenissima saranno di nuovo a disposizione della popolazione venerdì 16 settembre, dalle 10 alle 12, al mercato di Mestre.