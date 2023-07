Fattoria didattica nell'isola di Santa Caterina Nord, via libera dal consiglio comunale

Il consiglio comunale di Venezia ha dato il via libera al piano degli intervento per la realizzazione dei una fattoria didattica nell’isola di Santa Caterina Nord, a Mazzorbo. L’idea progettuale, formulata dalle Isole Native sas, è quella di operare su tutte le aree di proprietà, interpretando l’insieme come la Fattoria di Venezia.

Il progetto prevede una serie di interventi, a partire dal ripristino morfologico dell'isola: la sistemazione del suolo a fini produttivi agricoli; il recupero dell’edificio principale (“casa padronale”); la realizzazione di nuovi edifici funzionali all’esercizio dell’attività, al posto di alcuni manufatti preesistenti da demolire; la realizzazione di un sistema organico di accessi, recinzioni, percorsi, aree verdi, punti panoramici, aree attrezzate per la sosta, per attività ricreative, per la vendita dei prodotti aziendali e il ristoro; la realizzazione di un percorso pubblico attrezzato (che interessa anche una piccola area di proprietà comunale di circa 160 metri quadri e relativi approdi lungo il canale di Mazzorbo, in continuità con quello esistente lungo il canale Taglio Mazzorbo, che sarà sempre liberamente accessibile e fruibile); l’adeguamento delle opere di regimazione idraulica e la manutenzione e il riordino delle aree a bosco esistenti.

L’intervento di realizzazione della fattoria prevede anche la definizione di un percorso tematico di circa 1.000/1.200 metri che si snoda lungo l’isola segnato da una cinquantina di stazioni digitali e interattive, ognuna delle quali illustrativa di una particolare tipologia agricola, che consentiranno la comprensione del ciclo di vita delle diverse coltivazioni.