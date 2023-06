Federica Pellegrini adotta una tartaruga marina | VIDEO

Federica Pellegrini ha adottato e liberato una tartaruga marina, ospite del Centro di Recupero per Tartarughe Marine (Crtm) di Legambiente, con la campagna Tarta Love. La campionessa di Spinea, dopo un pranzo al Circolo Velico Gargano e una visita al centro per conoscere Libera, questo il nome che ha scelto per la sua figlioccia marina, Federica ha preso il largo a bordo di un gommone.

L’esemplare, una "caretta caretta" di circa 20 anni, era stata catturata accidentalmente da un peschereccio e portata presso il Crtm, dove lo staff si è occupato della sua riabilitazione.