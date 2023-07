Federica Pellegrini è davvero incinta: l'annuncio "insolito" sui social

Federica Pellegrini e Matteo Giunta stanno davvero aspettando un bambino. Da giorni le foto al mare dell'ex nuotatrice avevano alimentato il gossip, che dopo giorni di silenzio era stato smentito dall'ex nuotatrice. Oggi però, con un video su Instagram, la super campionessa di Spinea ha deciso di rivelare la gravidanza.

Come riporta Today.it, non è certo se i due avessero programmato di dare la notizia così presto, ma visto l'eco che ha avuto la "pancina sospetta" in riva al mare forse i due sposi (le nozze sono state celebrate lo scorso agosto) si sono trovati 'costretti' a ufficializzarla.

Nel video, prima si vede Federica che si alza la maglietta e mostra la pancia con scritto "We'll take it back" ("Ce lo riprenderemo"), riferimento al record del mondo sui 200 sl "strappatole proprio oggi da Mollie O’Callaghan, poi esce dall'inquadratura ed entra Matteo, che a sua volta richiama la moglie e la bacia.