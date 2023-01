Federica Pellegrini è davvero incinta? La mezza verità in una foto

Federica Pellegrini incinta? A quattro mesi dalle nozze con Matteo Giunta, le voci su una presunta gravidanza della super campionessa di Spinea si erano fatte sempre più incessanti. Come riporta Today.it, appena tornata dalla luna di miele alle Maldive - dove i novelli sposi hanno trascorso la settimana di Capodanno - la campionessa di nuoto rompe il silenzio su Instagram, pubblicando una foto che dice tutto.

In un bar di Verona, dove la coppia convive da anni, Federica Pellegrini si scatta un selfie con un cocktail in mano e scrive ironica: «Solo i barmen sanno la verità». Quel drink sarà alcolico oppure no? Se fosse incinta non potrebbe bere alcolici. Poi un botta e risposta con il padre. Lui risponde al post con un laconico «...e soprattutto la teniamo per noi», lei ribatte: «così non mi aiuti però». Indizi che potrebbero fare una prova.

In un'intervista di qualche temp fa a La Repubblica, la Divina aveva fatto sapere che lei e il marito non stanno ancora provando ad avere un figlio: «Non per ora. Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare». Ma il desiderio di allargare la famiglia resta comunque forte, come ha spiegato l'ex nuotatrice recentemente a Verissimo: «Adesso è il mio sogno, è il nostro sogno. Speriamo ma è tutto nella mani della natura».