Federica Pellegrini torna in tv stasera

Ha appeso il costume al chiodo, ma continua nella sua carriera dietro alla telecamera. Federica Pellegrini torna in video stasera, per il quarto anno consecutivo, come giudice dello show Sky Italia's Got Talent. L'ex nuotatrice di Spinea sarà accompagnata dietro alla scrivania da Mara Maionchi, Frank Matano e dalla new entry Elio. Confermata alla conduzione, invece, Lodovica Comello. Il primo appuntamento è per questa sera, a partire dalle 21.15, su Sky Uno.

Come al solito, ogni giudice avrà a disposizione il pulsantone dorato, con cui poter mandare direttamente in finale un concorrente. La novità sarà un nuovo buzzer dorato per la presentatrice Lodovica, e non più uno ma ben due "Golden Buzzer" per il pubblico a casa. Stasera ci sarà la prima di otto puntate di audizioni; ospiti della serata saranno Paola Egonu, medaglia d’oro con l’Italia agli Europei di pallavolo del 2021, e Bebe Vio, campionessa paralimpica di scherma.