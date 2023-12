Federico Chiesa si sposa, a Venezia la proposta alla compagna Lucia (e il suo «sì»)

Federico Chiesa si sposa con la compagna Lucia Bramani. L'esterno d'attacco della Juventus ha condiviso sui propri social la grande notizia. E per farlo ha scelto uno sfondo d'eccezione: il bacino di San Marco. Dopo il match pareggiato sabato sera con la sua Juventus, il 26enne si è concesso una breve vacanza a Venezia, dove ha fatto la proposta ufficiale alla propria dolce metà.

«Ha detto sì», sono le tre parole con cui l'azzurro ha commentato lo scatto condiviso su Instagram. Nella foto, Lucia, radiosa, mostra il brillante con il quale Federico ha suggellato la proposta. La futura signora Chiesa è una studentessa di 22 anni - in estate si è laureata in Psicologia all'università Cattolica di Milano - e di professione fa la top model. In carriera ha già calcato numerose passerelle e prestato il proprio volto come testimonial di importanti brand.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday