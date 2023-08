Ferragosto a Venezia: i centri commerciali chiusi e le aperture straordinarie

Manca pochissimo al prossimo Ferragosto e in tantissimi si stanno chiedendo se i centri commerciali a Venezia resteranno chiusi oppure saranno aperti in via straordinaria per permettere ai clienti di fare le compere dell'ultimo minuto anche durante questo giorno festivo. Anche se il 15 agosto, per antonomasia, è il giorno delle gite fuori porta, delle giornate al mare o in montagna in compagnia di amici e famiglia, c'è chi ama trascorrere questa festa al centro commerciale o, perlomeno, c'è chi potrebbe aver bisogno di compare qualcosa all'ultimo minuto prima di partire per qualche meta al mare o nella natura. Ecco allora un elenco dei centri commerciali che restano aperti in via straordinaria nel veneziano il giorno di Ferragosto e quelli che, invece, chiuderanno.

I centri commerciali aperti a Ferragosto a Venezia

Valecenter a Marcon resta aperto si tutto il giorno regolarmente

Nave de Vero a Marghera resta aperto tutto il giorno regolarmente

Il centro commerciale Porte di Mestre resta aperto a Ferragosto tutto il giorno regolarmente

Designer Outlet a Noventa di Piave è aperto a Ferragosto regolarmente dalle dalle 9 alle 20

I centri commerciali chiusi a Ferragosto a Venezia

Il Centro Le Barche a Mestre sarà chiuso tutto il giorno a Ferragosto 2023.