Novità nel servizio di prenotazione ferry: si potrà modificare o cancellare direttamente online

Una opzione in più per gli utenti della linea 17 Actv fra Tronchetto e Lido. Zuin: «Attenzione alla cittadinanza e servizio più innovativo e digitalizzato»

Actv ha introdotto una funzione in più per residenti e visitatori che si muovono in automobile tra la terraferma e il Lido di Venezia: da oggi, giovedì 18 febbraio 2021, gli utenti del servizio di nave traghetto (ferry boat linea 17, in entrambe le direzioni) sarà possibile modificare o cancellare la prenotazione fino a 4 ore prima dall’orario di partenza della corsa direttamente sul sito www.actv.it oppure telefonicamente tramite il Contact Center DIME 041 041.

In caso di cancellazione, una volta ultimata l’operazione, il cliente "occasionale" riceverà una mail con le modalità per richiedere il rimborso (per gli abbonati, invece, il costo di prenotazione viene sempre prelevato allo sportello in fase di accesso al ferry). Questa modifica, secondo l'azienda, segna «un ulteriore passaggio nel solco della semplificazione tecnologica e della digitalizzazione dei servizi di trasporto» e vuole rendere più fruibile il servizio di prenotazione ferry.

L’assessore Michele Zuin ha evidenziato come il servizio di prenotazione ferry sia «molto importante per la vivibilità di Lido e Pellestrina, tanto per la cittadinanza quanto per l’economia generale delle due isole». Per questo il servizio, fin dalla sua introduzione nel 2016, «ha continuato a crescere costantemente e interessa ormai circa 60 mila autovetture all’anno». La modifica oggi introdotta da Actv «consente ai clienti, in massima autonomia, di gestire la prenotazione direttamente on line sul portare dedicato. Il limite imposto per la cancellazione (4 ore precedenti alla corsa) ci consente di gestire anche le prenotazioni last minute, che sono attive fino a 3 ore prima della partenza».