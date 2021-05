FOTONOTIZIA - Festa del Cristo a Pellestrina

A causa delle disposizioni Covid19 non è stato possibile svolgere la tradizionale processione con il Crocefisso ligneo. Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e militari

Il delegato del sindaco per le Isole, Alessandro Scarpa ‘Marta', ha preso parte questa sera, in rappresentanza della città, alla cerimonia che si è svolta in occasione della Festa del Cristo, promossa dalla Confraternita del Santissimo Crocifisso.

La celebrazione

La celebrazione eucaristica si è svolta nella Chiesa arcipretale di Ognissanti a Pellestrina, ma a causa delle disposizioni Covid19 non è stato possibile svolgere la tradizionale processione con il Crocefisso ligneo che è stato esposto in chiesa. Alla messa, presieduta è dal parroco Don Renato, hanno preso parte le autorità civili e militari, i rappresentanti della Municipalità di Lido Pellestrina, i cavalieri del santo sepolcro, assieme ai fedeli delle quattro parrocchie dell'isola e ai volontari della Confraternita.

Gallery