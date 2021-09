Si è svolta questa mattina, domenica 26 settembre, a Murano, la Festa per la dedicazione della Basilica di San Donato, alla quale ha preso parte il vicesindaco di Venezia.

La messa per la dedicazione della Basilica, festa che in questi anni è cresciuta come momento di unità per la comunità di Murano, è stata celebrata dal patriarca Francesco Moraglia.