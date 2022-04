In migliaia a Noale per la festa dei fiori

Il ritorno dei fiori a Noale era atteso. Ed è stato secondo le aspettative. Nonostante il freddo fuori stagione, che ha ritardato l’uscita di casa dei visitatori, a metà mattino l’area fieristica che ospitava i due mercati (fiori e opere creative) si è riempita di gente.

Un sole primaverile ha accolto l’arrivo dei musici delle contrade (che annunciavano il palio del prossimo 12 giugno) e il corteo della Feste delle Marie del Carnevale di Venezia; i due artisti sui trampoli Tasso e Rosaspina sono stati i più fotografati e apprezzati dai più piccoli. Come pure il giro in canoa attorno alla rocca che ha visto i volontari dell’associazione Abbey Paddle compiere infiniti giri per l’intera giornata. A rendere l’atmosfera di festa la musica del Corpo Filarmonico di Noale.

A commentare la giornata di festa anche il manager del nuovo distretto del commercio, Federico Marzari: «Mi complimento con la Pro Loco che con questa festa sta dimostrando le grandi potenzialità di Noale come centro commerciale. Una splendida giornata, grande affluenza di pubblico, negozi aperti, mix perfetto per un rilancio con i fiocchi». «Difficile per ora fare una stima delle presenze. Ma possiamo parlare tranquillamente di qualche decina di migliaia. Quello che più importa è che abbiamo superato la prova del nove. Non era facile ripartire dopo due anni di stop e soprattutto con un cantiere in pieno centro, che ci ha costretto ad un surplus di lavoro. Se Noale è riuscita a mostrare di nuovo il suo volto migliore lo dobbiamo alla Pro loco e ai suoi volontari, e a tutti coloro impegnati del gestire la sicurezza, dalla Protezione civile all’Associazione Carabinieri, dall’Auser alla Croce Rossa» conclude il presidente Enrico Scotton.