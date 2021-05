«Pensare europeo da 1600 anni»: al via la IX edizione della Festa dell'Europa a Venezia | VIDEO

Al via la IX edizione della Festa dell'Europa a Venezia: "Pensare europeo da 1600 anni" è il nome dell'edizione 2021, il cui programma è stato presentato oggi durante una conferenza stampa presso il Municipio di Mestre, alla presenza del presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano e del vicesindaco Andrea Tomaello. Con loro anche Francesca Vianello, direttrice ufficio Europe Direct Venezia, e Luisella Pavan-Woolfe, direttrice del Consiglio d'Europa ufficio di Venezia. A seguire si è svolta inoltre la Commissione Cultura e Relazioni Internazionali del Comune di Venezia per illustrare il programma della manifestazione, con la partecipazione della presidente Giorgia Pea e la presenza, tra gli altri, di Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

«La Festa dell'Europa a Venezia – ha spiegato Damiano – si propone di mettere in risalto la vocazione europea della nostra città. La manifestazione vuole ricordare le due date storiche più significative per l'Europa: il 5 maggio 1949, giorno della fondazione del Consiglio d'Europa attraverso il Trattato di Londra, e il 9 maggio 1950, che sancisce la nascita dell'Unione Europea con la "dichiarazione Schuman" in occasione del discorso di Parigi. Per questo, dal 5 all'11 maggio vestiranno europeo, cioè saranno illuminate di blu, le facciate di Ca' Farsetti, di Ca' Loredan, del Municipio di Mestre, la fontana di piazzale Giovanacci di Marghera e la Torre Civica di Mestre».

Sono più di venti gli eventi che si succederanno dal 5 al 31 maggio in modalità virtuale: webinar, video, musica e premiazioni avverranno anche nel contesto delle iniziative di Venezia1600, a conferma del legame diretto tra le celebrazioni della città lagunare e la IX edizione della Festa dell'Europa. Si partirà quindi domani, dalle 17.00, con il Caffè Europa: una conversazione online aperta alla cittadinanza. Il programma e tutte le informazioni sull'iniziativa sono disponibili online.

La vittoria del bando Europe Direct

È stata inoltre annunciata la vittoria del Bando Europe Direct 2021-2025, che il Comune di Venezia si è aggiudicato superando la selezione della commissione europea e raggiungendo il punteggio di 94/100, grazie al quale si è posizionato ai primi posti della graduatoria italiana.

Europe Direct è la rete europea di informazione al servizio dei cittadini, creata dalla commissione europea per far conoscere le attività e le opportunità offerte dall'Unione Europea. Attiva nel territorio veneziano da più di 20 anni, è capofila di una rete veneta di 27 partner istituzionali, tra cui Regione Veneto e Prefettura di Venezia, oltre a diverse Camere di Commercio del territorio, altre città venete e le Università Iuav e Ca' Foscari.

La nuova rete Europe Direct conta più di 400 punti informativi in Europa e più di 40 in Italia ed è ufficialmente attiva dal 1° maggio: il centro di informazione del Comune di Venezia è a disposizione della cittadinanza in via Spalti 28 a Mestre e in Municipio a Venezia (su appuntamento via mail).