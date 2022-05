Inizia la decima edizione della Festa dell'Europa: focus sulla sostenibilità | VIDEO

La manifestazione si terrà dal 5 al 31 maggio. In programma una ventina di eventi a Venezia e a Mestre

Un compleanno importante per la Festa dell'Europa: la manifestazione promossa da Europe Direct del Comune, in collaborazione con Consiglio d'Europa-Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo-Ufficio di Milano e Commissione Europea, festeggia il suo decimo anno di vita.

L'evento, che quest'anno ha per tema “Verso un'Europa sostenibile”, si tiene dal 5 al 31 maggio ed è stato presentato questa mattina al Municipio di Mestre con una conferenza stampa alla quale hanno preso parte la presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, il capo rappresentanza della Commissione europea in Italia Antonio Parenti e la responsabile dell'ufficio Europe Direct Venezia Veneto del Comune di Venezia Francesca Vianello.

Il calendario della manifestazione comprende una ventina di eventi in programma (tutti in presenza) di vario genere: dalle conferenze, alla musica, dalle presentazioni di libri alle proiezioni di film. Da segnalare, tra gli altri: la piantumazione al Bosco di Mestre di “un albero per l'Europa” (6 maggio), le visite ai musei M9 (guidata e gratuita, il 7 maggio) e di Storia Navale (a tariffa promozionale, dal 19 al 22 maggio), l'iniziativa “Puliamo le nostre spiagge” (il 21 maggio ai Murazzi) e la mostra “Le madri e i padri dell'Unione Europea (dal 5 al 31 maggio al pianterreno della Provvederia di Mestre).

Torna poi il consueto appuntamento con “Caffè Europa”: quattro eventi in totale, tutti con inizio alle ore 16. Si comincerà il 5 maggio, al Caffè Florian, col convegno “Europa e ambiente: la risorsa acqua”; il giorno dopo, 6 maggio, al Chiostro dell'M9 si continuerà con “Europa e Sport”. Si proseguirà quindi il 16 maggio, al Caffè dei Giardini Reali, con “Europa e donne”. Infine, il 23 maggio al Caffè Lavena, si chiuderà con “Le sfide europee del futuro”.

Le iniziative per l'Europa

Durante le sere dal 5 all'11 maggio, inoltre, saranno illuminate di blu le facciate dei palazzi comunali di Ca' Farsetti e Ca' Loredan a Venezia, nonché del Municipio e della Torre civica di Mestre. Infine, per tutta durata della manifestazione, il banner della Festa dell'Europa sarà esposto sulla facciata della Sede italiana del Consiglio d'Europa, in piazza san Marco.

Verrà inoltre realizzata a Venezia una panchina colorata di blu con le stelle gialle della bandiera europea: «Sono felice che l’amministrazione abbia deciso di portare avanti un progetto di grande valore simbolico come quello della panchina europea che avevo già posto all’attenzione del Consiglio comunale con una mozione a inizio marzo. In questo momento storico è emerso ancora più forte il bisogno che l’Europa venga consolidata per garantire pace, maggiore stabilità e sicurezza a livello internazionale e che si punti a realizzare gli Stati Uniti d’Europa» ha commentato il consigliere comunale Paolo Ticozzi.

Cristina Maranesi, responsabile del Movimento Federalista Europeo di Lecco e promotrice delle panchine europee in Italia ha aggiunto: «Ci fa molto piacere che una panchina europea venga realizzata anche a Venezia. Il progetto si sta diffondendo a macchia d’olio in tutto il Paese grazie a molti amministratori locali, a MFE e alla Gioventù Federalista Europea: un chiaro segno di voglia d’Europa». Online si possono osservare le panchine realizzate in altre città.