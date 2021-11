Festa della Madonna della Salute: «Impegno e responsabilità per superare le difficoltà della pandemia»

«Siamo giunti anche quest’anno a compiere il gesto del pellegrinaggio alla Madonna della Salute per sciogliere il voto che, quasi 400 anni fa, la città di Venezia volle fare per chiedere aiuto alla Madre del Redentore di fronte a un pericolo gravissimo che minacciava non solo la salute di molti dei suoi abitanti ma la stessa sopravvivenza della città. Le nostre preghiere di oggi ricordano, in parte, quelle di allora». Centinaia di persone ordinate fuori dalla Basilica, presenze contingentate all'interno, notevole come di consueto la partecipazione dei cittadini alla celebrazione della messa del patriarca Francesco Moraglia alle 10, presente il sindaco Brugnaro.

«I mesi di pandemia, e non meno gli ultimi giorni, ci hanno fatto toccare con mano la nostra fragilità e debolezza, cancellando ogni pensiero di umana onnipotenza e insegnandoci, pure, che non bisogna dare nulla per scontato e come ognuno sia tenuto a prudenti e solidali comportamenti - continua il patriarca - Con senso di responsabilità, verso di sé e gli altri, perseguiamo il contenimento del contagio guardando al bene personale e a quello comune in cui tutti confidiamo. Nemmeno l’auspicata ripresa, in cui tutti confidiamo e, in particolare, le famiglie e le imprese più provate, può essere data per scontata se ognuno di noi, ad iniziare da chi ha maggiori possibilità d’intervento, non farà quanto gli è chiesto per il bene presente e futuro della comunità a cui appartiene».

Il sindaco Luigi Brugnaro, con le autorità civili e militari cittadine, e diversi esponenti dell'amministrazione comunale, ha presenziato alla celebrazione nella Basilica, realizzata nel diciassettesimo secolo su progetto di Baldassare Longhena. «Ancora una volta Venezia ha rivolto la preghiera alla Madonna della Salute - ha detto il sindaco - La benedizione del Patriarca a chi amministra e governa la città, a chi può fare qualcosa per Venezia, ci deve richiamare all’unità e al senso di responsabilità. Dobbiamo cercare di superare questo momento insieme, evitando le polemiche sterili e continuando a stare vicino agli ultimi, ovvero tutti coloro che ancora oggi soffrono per le enormi difficoltà causate dalla pandemia negli ultimi due anni». Oggi la Basilica della Salute sarà aperta fino alle 22.30. Per tutto il periodo della Festa i fedeli non potranno accendere autonomamente le candele votive che saranno offerte alla Madonna deponendole nelle casse predisposte lungo il percorso. Modalità analoghe di svolgimento del pellegrinaggio sono adottate anche per il Santuario della Salute a Mestre e nelle altre chiese del Patriarcato dove verrà celebrata la Festa.