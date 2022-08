Federica Pellegrini: la festa di matrimonio, gli ospiti e il secondo abito

È attraverso i profili social degli invitati che riusciamo a "spiare" quanto avvenuto ieri al party per le nozze di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. Sì perché gli sposi, ad un certo punto della giornata, hanno messo da parte lo smartphone per godersi il loro giorno speciale ed hanno lasciato agli invitati il "compito" di raccontare la festa organizzata nel lussuosissimo JW Marriot Venice Resort, un luogo meraviglioso nella piccola Isola delle Rose.

Come riporta Today.it, Federica è arrivata con indosso ancora l'abito disegnato lei dalla giovane stilista veneta Nicole Cavallo, per poi cambiare il look sul finire della serata, quando ha continuato a stupire con una originalissima tuta bianca, scelta insolita per le spose che solitamente prediligono abiti con la gonna. Accanto a lui il neo marito Matteo, che come secondo abito ha sfoggiato invece uno smoking bianco. Tutt'intorno, una location da sogno, creata ad arte dal re dei wedding planner Enzo Miccio: la festa è stata allestita nel giardino del resort.

A cena, per la tavola, Federica e Matteo non hanno optato per il classico corredo completamente bianco, come va molto di moda ora, ma hanno aggiunto un tocco di verde oliva. Poi, come centrotavola, tante rose color cipria. Rose presenti anche a scendere dal soffitto, insieme a romantiche lanterne. Un tocco di classe è stato ancora il cadeaux di benvenuto per gli ospiti, ovvero un omaggio chiuso con cera lacca rossa, molto retrò ed elegante al tempo stesso. Al termine del pasto, una torta a sei piani con decorazioni in giallo limone.

Ad intrattenere gli ospiti, al momento delle danze, il producer Walterino Biasin. Solo 160 invitati, tra cui tantissimi sportivi e pochissimi volti noti. Tra questi ultimi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, i conduttori Frank Matano e Lodovica Comello accompagnati dai rispettivi partner: entrambi hanno lavorato con Federica ad Italia's got talent. Al tavolo con loro anche il re della pasticceria, lo chef Iginio Massari. In rosa le damigelle d'onore, ovvero le nuotatrici Alice Mizzau, Martina Carraro, Sara Franceschi, Laura Letrari e Chiara Massini Lucetti.