Venezia festeggia il Redentore

L'apertura del ponte votivo tra le Zattere e l'isola della Giudecca, nella serata di venerdì 19 luglio, ha dato il via ufficiale alle celebrazioni della festa del Redentore di Venezia. Tra le festività più sentite dalla cittadinanza, è un'occasione religiosa e civile insieme. Nel corso della giornata di sabato 20 luglio migliaia di visitatori confluiscono in città in vista del momento più atteso, lo spettacolo pirotecnico con inizio alle 23.30: giochi di luce e di riflessi sull'inimitabile palcoscenico del bacino di San Marco tracciano un caleidoscopio di colori che si staglia dietro le guglie, le cupole e i campanili.

La festa è l’occasione per ricordare la fine della terribile epidemia di peste che colpì Venezia tra il 1575 e il 1577. Il Redentore - la notte “famosissima”, come la chiamano colloquialmente i veneziani - è parte integrante del costume degli abitanti che continuano a rinnovare, ancora oggi, le tradizioni gastronomiche, il folklore e i festeggiamenti tramandati dai loro antenati che, negli anni, hanno reso questa festa nota anche a livello internazionale, nonché una delle attrazioni turistiche più grandi della città. La giornata di sabato è tradizionalmente dedicata ai festeggiamenti a bordo delle barche e ai banchetti organizzati lungo le rive, specialmente nell'isola della Giudecca, dove si trova la chiesa del Redentore.

L'accesso alle postazioni per vedere lo show, sia dall'acqua che da terra, è su prenotazione. Per il 20 e il 21 luglio vige un'ordinanza comunale che prevede il divieto nella città storica - Giudecca compresa - di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro. Vietato anche avere con sé spray al peperoncino. A conclusione della serata sono programmati servizi straordinari del trasporto pubblico: Trenitalia, per la notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio, oltre alla normale offerta ha organizzato 13 corse aggiuntive per garantire il deflusso del pubblico dalla città.

La sera di sabato 20 si festeggia non solo nella città storica di Venezia ma un po' ovunque, sia in terraferma sia nelle isole: sono programmati fuochi diffusi ad Asseggiano, Malcontenta e Pellestrina (alle ore 23.30), mentre a Murano, Marghera e Gazzera ci saranno attività di intrattenimento e musica. Tutte le informazioni sul sito di Venezia Unica.

Domenica 21, infine, è la giornata dedicata allo sport, con le regate nel canale della Giudecca: alle ore 16 i giovanissimi su pupparini a 2 remi, alle 16.45 la regata su pupparini a 2 remi e alle 17.30 quella su gondole a 2 remi. Le celebrazioni si concluderanno con la santa messa votiva, alle ore 19, nella chiesa del Redentore, mentre il ponte votivo resterà percorribile fino alle ore 24 di domenica.