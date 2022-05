Festa della Repubblica, il programma delle celebrazioni

Giovedì 2 giugno è festa della Repubblica. Venezia celebra il 76esimo anniversario con un calendario ricco di manifestazioni: le principali si svolgeranno in piazza San Marco (dalle 8.45), a Mestre in piazza Ferretto (dalle 9.45) e a Favaro Veneto dalle 11.20. Alle 17 al teatro La Fenice è previsto un concerto offerto alla cittadinanza. L'ammainabandiera nelle due piazze, alle 18.30, con gli onori resi dal Picchetto militare, concluderà la giornata.

Ecco il programma completo degli appuntamenti, a cui la cittadinanza è invitata a partecipare. Per tutti i momenti celebrativi è consigliato l’uso della mascherina. San Marco: 8.45, sfflusso e posizionamento reparti in Armi. Alle 9 posizionamento labari delle associazioni combattentistiche e d’Arma, posizionamento Gonfalone di Venezia. Ore 9.10, afflusso autorità e 9.15 ingresso del Comandante dell'istituto studi militari marittimi per la lettura del messaggio del presidente della Repubblica. Alle 9.30 alzabandiera e onori resi da un reparto militare interforze. Alle 18.30 ci sarà la cerimonia dell’ammainabandiera.

A Mestre, piazza Ferretto, alle 9.45 è in programma l'afflusso e il posizionamento del Picchetto militare, alle 10.10 il posizionamento labari delle associazioni combattentistiche e d’Arma e posizionamento del gonfalone di Venezia. Alle 10.25 afflusso delle autorità con l'ingresso della massima autorità e Comandante dell'istituto degli studi militari marittimi 10 minuti dopo, per la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 10.45 l'alzabandiera e poi alle 18.30 la cerimonia dell’ammainabandiera.

A Favaro le celebrazioni cominciano alle 11.20. con l'incontro con l’Unione nazionale Cavalieri d’Italia. È previsto un momento di commemorazione e deposizione di una corona di alloro al monumento ai Cavalieri dell’ordine al merito della Repubblica italiana e l'alzabandiera. Segue: il concerto a cura della banda musicale Ccrt di Tessera. Alle 17 a Venezia La Fenice offre un concerto straordinario alla cittadinanza, con musiche di Franz Joseph Haydn, Fryderyk Chopin, Johannes Brahms e Riccardo Zangirolami. Al pianoforte Davide Ranaldi, vincitore della XXXVII edizione del Premio Venezia organizzata in collaborazione con la Fondazione amici della Fenice.