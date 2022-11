Tradizionale Festa di san Martino a Venezia: per i bimbi spettacoli e dolciumi

Come da tradizione secolare, la ricorrenza dell'11 novembre, festa di san Martino, è stata celebrata anche quest'anno con vari eventi in città.

In mattinata, al Municipio di Marghera, alla presenza degli assessori comunali Paola Mar e Simone Venturini, e del presidente della locale Municipalità, Teodoro Marolo, sono stati distribuiti ben 800 dolci di san Martino ai bimbi dei nove istituti per l'Infanzia del quartiere. «E' un 'dolce' appuntamento – ha osservato Venturini – che si ripete oramai da otto anni, grazie al lavoro congiunto dell'associazione “Marghera 2000”, di Vela, del Comune e della Municipalità: l'ennesima dimostrazione di una comunità, in questa Municipalità, davvero viva e impegnata.

Molto suggestivo anche l'evento svoltosi al Municipio di Mestre, su iniziativa della locale Pro Loco e dell'associazione panificatori mestrini, alla presenza anche dell'assessore Paola Mar. I bambini delle scuole primarie Da Vinci e Vecellio hanno infatti dapprima assistito alla rappresentazione “L'estate di san Martino", in cui hanno potuto rivivere la leggenda del mantello, e poi hanno ricevuto in dono il dolce che porta il nome del Santo.

«Questa ricorrenza – ha ricordato l'assessore Mar, rivolgendosi ai bimbi – nasce da un atto importante: un gesto d'amore e di attenzione compiuti verso chi è più debole e soffre. Un esempio che spero possiate nella vostra vita sempre ricordare e replicare.» E' stata festa, questo pomeriggio, anche in via Piave, grazie all'associazione “Viva Piraghetto”, che ha regalato ai bambini in transito caramelle, cioccolato e dolce di san Martino, nonchè la filastrocca in dialetto a lui dedicata.