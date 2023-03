Venezia festeggerà i 700 anni dalla morte di Marco Polo e il centenario di Maria Callas

Venezia si prepara a celebrare i 700 anni dalla morte di Marco Polo e i 100 anni dalla nascita di Maria Callas. È stato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ad annunciarlo sui suoi profili sociali.

Per celebrare il viaggiatore veneziano, «costituiremo un comitato e realizzeremo numerosi eventi come abbiamo fatto per i 1600 della città, a partire da una grande mostra con i Musei Civici», ha scritto. A dicembre, invece, spazio a una serie di iniziative per celebrare la soprano statunitense, che nel corso della sua carriera lirica ha sempre mantenuto uno stretto legame con la città di Venezia, protagonista a più riprese al Teatro La Fenice.