A Mirano parte la prima edizione del Festival dell'acqua con approfondimenti, spettacoli e mostre | VIDEO

È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa in Villa Giustinian Morosini, la prima edizione del Festival dell’acqua, che si svolgerà a Mirano dal 23 settembre al 15 ottobre.

In programma tre settimane di spettacoli teatrali, convegni, incontri, mostre e visite guidate che coinvolgeranno la cittadinanza, esperti e studiosi del settore, enti di categoria regionali e professionisti per una riflessione territoriale e globale sulle cause e sugli effetti della carenza dell'acqua, nonché della sua importanza come risorsa.

«Sarà un appuntamento “fuori dal Comune” perché, partendo dai temi locali, il dibattito si amplierà al globale – ha annunciato il sindaco Tiziano Baggio –. Mirano è città dell’acqua: percorsa da fiumi e canali, è storicamente connessa al tessuto idrico e fluviale che la caratterizza e che nei secoli ha rappresentato una fondamentale risorsa per le attività lavorative dell’uomo e di connessione con Venezia». Un focus particolare sarà dedicato alla tragedia del Vajont, di cui il 9 ottobre ricorre il 60esimo anniversario, con mostre e azioni corali di teatro civile.

Il festival, promosso dal Comune di Mirano e patrocinato dalla Regione del Veneto e dalla Città Metropolitana di Venezia, è organizzato dall’amministrazione comunale miranese con ANBI Veneto e con il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, in collaborazione con diversi enti e associazioni.