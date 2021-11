Il Festival delle Idee si conferma un successo, 6300 presenze e 1 milione di views sui social

Ottimi risultati per la terza edizione del Festival delle Idee. L'evento dedicato al mondo della cultura ha vista, quest'anno, la presenza di 6.300 persone e oltre un milione di visualizzazioni sui social con quasi 900mila utenti raggiunti. L'iniziativa, svoltasi dal 30 settembre al 23 ottobre, è cresciuta sempre di più negli anni imponensodi come respiro culturale per la città con 30 eventi diffusi, tutti in presenza, che hanno visto musicisti, scrittori e filosofi, psicoanalisti, astronauti, artisti, scienziati e divulgatori, portare il proprio punto di vista sul tema del Festival Chi siamo, chi saremo e a mettersi in discussione.

Ideato da Marilisa Capuano per associazione Futuro delle Idee, il Festival dialoga con le istituzioni e le maggiori realtà del territorio: Regione del Veneto, che ha creduto nel progetto inserendolo tra i Grandi Eventi; Comune di Venezia; Polo Museale M9. Stringe nuove partnership: con Ulss3 Serenissima, con cui costruire l’anima scientifica del Festival nelle prossime edizioni; con Circuito Teatrale Regionale Arteven, Fondazione Teatro La Fenice, Teatro Toniolo. Collabora con altri eventi culturali come Treviso Giallo e Incroci di Civiltà.