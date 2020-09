Festival di Venezia 2020, calendario party, feste e appuntamenti giorno per giorno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

E' tutto pronto per il 77 anno del Festival di Venezia e da tradizione non può mancare il consueto vipwatching, quindi, ecco il calendario completo di dove poter trovare il vostro beniamino preferito al Lido di Venezia. Infatti, dal 2 al 12 settembre un calendario fitto di incontri tra party privati, feste e cocktail affolleranno la aree di interesse del Festival di Venezia, tanti gli ospiti durante questi undici giorni. Tra i più ricercati dai fans non possiamo che citare la Madrina Cate Blanchett, Pierfrancesco Favino e Charles Dance.

1 SETTEMBRE E' come sempre il primo appuntamento mondano del Festival, il Book ciak azione!, evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, connubio tra cinema e letteratura. Presidente di giuria di questa edizione è il cantautore Mannarino. 3 SETTEMBRE Cocktail party presso la Hollywood Celebrities Lounge (Tennis Club) di Mary Calvi e Antonio Lange. Alle ore 19 verrà ospitato il cocktail party "The Book of Vision" il film di apertura della SIC. Tra gli ospiti Cherles Dance de Il Signore degli Anelli. 5 SETTEMBRE Al Campari Lounge nella Terrazza La Biennale alle ore 18, l'attore Marco D'Amore dialogherà con l'art director Luca Nemolato. Spostandosi dentro l'Hotel Excelsior del Lido di Venezia, precisamente all'Italian Pavillon, abbiamo gli incontri organizzati dal settimanale Elle, visibili anche sul sito elle.com/it. Piera Detassis dialogherà con Alessandro Gassmann. In serata, l'evento più glam del Festival è la 18a edizione del Premio kinéo con premiazione a Venezia in Campo santa Sofia e il Dinner Gala esclusivo al Ca' Sagredo. 6 SETTEMBRE Alle 17.30 presso la Hollywood Celebrities Lounge, verrà presentato "Fame", il corto di Giuseppe Alessio Nuzzo con protagonista Ludovica Nasti direttamente dalla fortunata serie di Rai 1 "L'Amica Geniale". Alle 18.00 Piera Detassis all'Italian Pavillon incontrerà i produttori del film in concorso Miss Marx della regista Susanna Nicchiarelli. Al Campari Lounge, la giovane attrice Fotinì Peluso; ma non finisce qui, perchè alle ore 18 sempre al Capari, il Premio Starlight condotto dalla voce di RDS Anna Pettinelli, tanti gli ospiti premiati tra cui Massimo Dapporto e Valeria Fabrizi. In serata, alle ore 21 presso la sala degli Specchi dell'Excelsior il consueto appuntamento glamour del Festival con la premiazione del Filming In Italy Best Movie. 7 SETTEMBRE Alle ore 18 presso l'Arsenale, la Campari Lounge ospita Carolina Crescentini pre presentare il cortometraggio dei ragazzi del centro Sperimentale di Cinematografia nell'ambito del progetto Campari Lab. Alle ore 23 alla Hollywood Celebrities Lounge il Dinner Gala (su invito) per il corto Revenge Room di alessandro Diele. Tra gli ospiti: Baby K, Alessio Boni, Lina Wertmuller. 8 SETTEMBRE Alle 16 all'Italian Pavillon dell'Hotel Excelsior, il Premio Women in Cinema awards, il primo premio assegnato alle donne del cinema e agli uomini che le hanno rese celebri. Al Boat-In dell'Arsenale, il Campari Lounge ospita in anteprima la proiezione del film Burraco Fatale, alle 17 all'Italian Pavillon gli ospiti di Elle con Piera De Tassis che dialogherà con Andrea Occhipinti, produttore e distributore di Lucky Red. 9 SETTEMBRE all'arsenale arriva Edoardo Leo ospitato dal Campari Lounge, mentre alle ore 18 all'Italian Pavillon per gli incontri di Elle, arriva l'attrice Jasmine Trinca 10 SETTEMBRE L'attore Matt Dillon, chiuderà il ciclo di incontri del Campari Lounge all'arsenale, mentre al Lido di Venezia (ore 18), Piera Detassis incontreràElisabetta Sgarbi. Alle ore 18.30 alla Hollywood Celebrities Lounge, presentazione della rivista enogastronomica InTaste, durante la serata verranno consegnati gli InTaste Awards a: Andre Roncato, la chef Cinzia Fumagalli de La prova del Cuoco, Marco Quintili e altri ancora. 11 SETTEMBRE L'ultimo party è quello del film I Predatori di Pietro Castellitto in concorso al Festival del Cinema di Roma. L'evento verrà ospitato alla Hollywood Celebrities Lounge in presenza di tutto il cast. Roberto Puntato