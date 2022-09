Festival di Venezia. Benedetta Paravia madrina del galà "Better world fund"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Venezia, 8 Settembre 2022 - Dopo il successo di Cannes il Better World Fund, fondato e presieduto da Manuel Collas de la Roche, approda a Venezia. L’organizzazione benefica è sostenuta da molte personalità internazionali tra le quali Sharon Stone, il Principe Alberto di Monaco, le star Americane Akon e Mary J. Blige e la filantropa, artista e produttrice italiana Benedetta Paravia (aka Princess Bee) che dallo scorso anno è tra gli Ambasciatori internazionali. Benedetta è a Venezia per partecipare ai tre i giorni della kermesse del Better World Fund che vede i suoi eventi esclusivi il 7, 8 e 9 Settembre tra la Scuola Grande della Misericordia e l’hotel Cipriani dove vestirà abiti della nuova collezione autunno che la giovane stilista Barbara Rizzi ha voluto dedicare proprio alla sua musa, chiamando uno degli abiti appunto “Benedetta”. Per Paravia quest’anno Venezia è molto significativa perché proprio qui il prossimo Dicembre verrà ospitata la sua mostra d’arte di NFT contro le mutilazioni genitali femminili per il progetto “Women in love” che in Ottobre sarà premiato dalle Nazioni Unite alla Camera dei Lords in Inghilterra. Paravia affiancherà Katherine Deneuve che è tra gli ospiti di questa edizione, i cui ricavati saranno devoluti alla David Lynch Foundation americana che cura i traumi da stress post pandemia. Artista poliedrica e creative producer Benedetta Paravia aka Princess Bee è tornata in Italia dagli Emirati Arabi Uniti, dove lavora creando un ponte tra Medio Oriente ed Europa attraverso la cultura, le canzoni, i libri, i programmi televisivi e cross mediali al femminile, le sfilate e la solidarietà. È l’italiana più famosa nel mondo arabo, icona della sua amata città d’adozione: Dubai. È anche l’orgoglio di Google con il 100% di notizie positive a lei dedicate. Collabora con La Repubblica e RepTV. È laureata in legge alla Sapienza di Roma con una tesi in medicina legale e delle Assicurazioni. È esperta di marketing strategico e di management e sviluppo di progetti. Ha prodotto con successo di pubblico e media una serie crossmediale dedicata alle donne nel mondo arabo. Con il progetto interculturale chiamato “The Intercultural Project” si è occupata per anni della promozione del territorio del centro e sud Italia attraverso visite formative di studenti universitari dagli Emirati Arabi ai nostri territori promuovendo l’inclusione e la comprensione reciproca tra le due culture. nella foto in allegato: La stilista Barbara Rizzi con Benedetta Paravia che veste l’abito a lei dedicato “Benedetta”