Al via il festival del volontariato “Mirano Città del Dono”

In occasione dell’istituzione di “Mirano Città del Dono”, il presidente del Forum del Volontariato e del terzo settore Paolo Morlotti ha presentato il Festival del Volontariato 2023, dedicato al tema del Dono. In programma dall’1 marzo fino al 28 maggio ben 14 eventi tra conferenze, mostre, concerti e spettacoli organizzati dal Comune di Mirano con il Forum del Volontariato e le associazioni del territorio.

«Siamo arrivati alla 22ma edizione di Mirano Città Solidale. Da semplice giornata di festa per le associazioni del volontariato del nostro territorio, nel corso degli anni, siamo arrivati ad un festival vero e proprio organizzato dal Forum del Terzo Settore, che conta 40 associazioni presenti, attive e che stanno facendo rete. E quest’anno il filo conduttore è il dono, che dà gioia a chi lo riceve ma anche a chi lo offre. Mirano vuole crescere in questa direzione e ne vuole essere orgogliosa» ha spiegato il presidente Morlotti.



Con questo festival le associazioni del Forum del Terzo Settore vogliono "mettere in piazza" il loro operato appassionato e gratuito, grazie a tutti i volontari che quotidianamente si donano con tempo, energie e risorse, fino al dono di sé.

Il programma

11 marzo - ore 20.00

Teatro di Villa Belvedere

Ritorno al paese delle meraviglie. Spettacolo teatrale con la compagnia SpaziArtisti

A cura di Associazione Fenice



18 marzo-2 aprile

Inaugurazione 18 marzo - ore 15.30

Sala mostre, Barchessa di “Villa XXV Aprile”

Mostra fotografica “Afghanistan: dentro la guerra”

A cura di Emergency Gruppo del Miranese



24 marzo - ore 20.00

Sala conferenze di Corte Errera

Disability friendly. Un’opportunità per il territorio, un’esperienza da vivere

A cura di Uguale per tutti, Oltre il muro, Fondazione Antonietta e Riccardo Paoletti, Famiglie eabilità, Aclicoop



1 aprile - ore 20.30

Teatro Belvedere

Lettura scenica “Hestia”

A cura di ADMO



14 aprile - ore 20.30

Teatro Belvedere

La protezione civile si racconta. Preparati a donarsi

A cura di Protezione Civile Nazionale



15 aprile - ore 15.30

Sala Toniolo – Santa Bertilla

La vita è un dono, il volontariato è famiglia

Intervento del vicepresidente, intermezzo musicale, mostra artistica

A cura di Centro aiuto alla vita



16 aprile - ore 9.30

Viale delle Rimembranze

Corritalia - Una corsa per Gianca

Corsa podistica su 6/12km

A cura di La Colonna Lesioni spinali Onlus, Kardines, AICS



19 aprile - ore 20.30

Sala Toniolo, Casa Santa Bertilla

Io sono qua: Abdu Hassan racconta

Dal cuore dell’Africa al cuore di Mirano

A cura di Associazione Casa Mia Santa Bertilla



28 aprile

Auditorium Cittadella Scolastica

Volontariato tra formazione e costruzione delle proprie life skills

IIS di Mirano con il dott. C. Costantini

A cura di ANFFAS Riviera del Brenta



29 aprile

Auditorium Cittadella Scolastica

Ma che splendore che sei

Tavola rotonda: disturbi alimentari e violenza sulle donne

A cura di Fenice, Soroptimist Club Miranese – Riviera del Brenta



5 maggio - ore 20.00

Teatro Belvedere

Dono ricevuto, dono restituito

Tavola rotonda: 60 anni di scoutismo a Mirano

A cura di Agesci Mirano,



13 maggio

Piazza Martiri della Libertà

Tutti in piazza!

- ore 16.00: Gazebi di tutte le associazioni e pedalata con FIAB

- ore 17.00: Concerto Coro Insieme AVID Fiorellini

- ore 18.30: Celebrazione Eucaristica nel Duomo San Michele Arcangelo

- ore 19.30: Inaugurazione targa “Mirano Città del Dono”

- ore 20.00: Concerto musica dal vivo (a cura di Aido, ADMO, AVIS comunale di Mirano)



17-28 maggio

Il rumore dei passi

Mostra interattiva sull’emigrazione dall’Africa

A cura di Ce.Svi.Te.M.