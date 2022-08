Teatro Momo, con la nuova stagione arriva anche il progetto "Fiabe musicali"

La stagione 2022-23 del teatro Momo di Mestre, tra le varie novità, presenta il progetto Fiabe musicali, ideato dal Settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con l’associazione Amici della Musica, per la direzione artistica di Mario Brunello. Il teatro, che abitualmente ospita rassegne di teatro per ragazzi, spettacoli di danza, musica e laboratori, propone nel proprio cartellone anche due spettacoli musicali rivolti ad un target specifico: i bambini dai 5 ai 10 anni.

Partner del progetto è l’associazione culturale Musicamorfosi di Seveso (Monza e Brianza), che si occupa di organizzazione e promozione musicale dal 1998, ideatore e produttore di numerose Fiabe musicali, tra le quali le due selezionate per il progetto. Gli spettacoli si intitolano, rispettivamente, Le rumorose avventure di Petrouska (per burattini e musica dal vivo, dedicato alla Suite del Balletto di Igor Strawinsky) e La Tartarughina (una storia d’amore per tartarughe che crescono con la musica).

Le due fiabe musicali s'inseriscono nel ciclo 6 suonato? Stagione giovane che prevede 6 appuntamenti espressamente rivolti ai giovani e giovanissimi, negli spazi dei tre teatri cittadini: Toniolo, Parco Bissuola e Momo.

Si comincia proprio con le due fiabe musicali al Momo (12 novembre e 3 dicembre), per continuare al Toniolo (20 dicembre con il duo Ettore Pagano al violoncello e Maya Oganyan al pianoforte), al Teatro del Parco con l’arrivo della primavera (25 marzo appuntamento con il Quartetto Fauves e 15 aprile con BACHaro Tour), e concludersi al Teatro Toniolo (18 aprile col il recital del violinista Vikram Francesco Sedona).