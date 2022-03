Tim avvia i lavori per la fibra ottica ultraveloce a Noale

A Noale arriva la fibra ottica ultraveloce: a realizzarla sarà Tim, attraverso la sua società FiberCop, con un piano di cablaggio del costo di 1,4 milioni di euro che permetterà collegamenti fino a 1 gigabit/s. La cittadina, infatti, è stata inserita nel programma nazionale di copertura che ha l’obiettivo di costruire la rete di accesso secondaria in fibra ottica nelle aree del Paese definite "nere" o "grigie", per sviluppare soluzioni Ftth (fiber to the home). Gli interventi inizieranno a breve in varie zone della città, con l’obiettivo di raggiungere oltre 3.800 abitazioni.

Per la posa saranno utilizzate in parte infrastrutture già esistenti, in parte ne saranno realizzate di nuove tramite scavi ad hoc. L'iniziativa è così commentata dal delegato all’innovazione tecnologica del Comune, Riccardo Canil: «Se tra il 2020 ed il 2021 è stato effettuato il completamento della banda larga nelle frazioni di Briana e Cappelletta, nel 2022 si avvia il cablaggio con fibra ottica fino a casa, a partire, in questa fase, da alcune aree del capoluogo. Il sempre maggior bisogno di connettività ha reso evidente la necessità di una rete veloce e una connessione affidabile. Ormai il nostro quotidiano non può prescindere dalla digitalizzazione, lo smart working e la didattica a distanza ne sono esempi chiari. L’investimento fatto da Tim a Noale è per noi motivo di grande soddisfazione».

Un progetto «ambizioso», secondo Franco Tiziani della Tim, che punta a realizzare la rete interamente in fibra su tutto il territorio nazionale. Una infrastruttura «in grado di erogare volumi di traffico sempre maggiori e con una qualità elevatissima, che consentirà a Noale di fare un passo importante sulla strada dell’innovazione».