Sold out per la Fiera Alto Adriatico, primo evento turistico dell'anno

Sarà la prima fiera turistica in Italia del 2023: la Fiera dell’Alto Adriatico ha iniziato il conto alla rovescia per l’edizione numero 52, che si terrà nei giorni 29, 30 e 31 gennaio e 1 febbraio al PalaExpoMar di Caorle. L'evento è organizzato da Venezia Expomar Caorle, Associazione Jesolana Albergatori, Comuni di Caorle e Jesolo. «Abbiamo voluto anticipare le date - spiega l'organizzatore Raffaele Furlanis - per dare un segnale forte di presenza e di importanza di questo appuntamento, sempre molto atteso. E, non di meno, evidenziare ancora una volta il ruolo della costa veneta che, con i suoi 30 milioni di presenze, contribuisce in modo significativo a rendere il Veneto come la regione più turistica d’Italia (con 73 milioni di presenze)».

Sono già esauriti gli spazi del PalaExpoMar, compresi i 700 metri quadrati in più ricavati con una tensostruttura collocata a ridosso dello spazio principale. «Con orgoglio - continua Furlanis - registriamo il ritorno di grandi aziende del settore alimentare, ma anche di attrezzature ed arredamenti».

Intanto lo staff organizzativo sta ultimando gli ultimi dettagli sui contenuti. La Fiera dell’Alto Adriatico tradizionalmente rappresenta, oltre che una vetrina per il comparto, un importante momento di incontro e di confronto sui temi più sentiti per il turismo, ma anche un'occasione di crescita per gli imprenditori ed i giovani. «Per quanto riguarda i convegni – continua Furlanis – posso anticipare che non potevamo non organizzarne uno che affrontasse il delicato tema della crisi energetica; ad occuparsene sarà Federalberghi».

La ristorazione sarà ancora una volta grande protagonista. «Proprio per creare momenti di crescita - specifica Furlanis - abbiamo previsto la presenza di alcuni importanti (e pluripremiati) professionisti. Nei prossimi giorni, definiti gli ultimi dettagli, potremo dare tutti i nomi degli “stellati” e premiati che hanno accettato il nostro invito, abbracciando in questo modo il nostro progetto».

Nella passata edizione Furlanis aveva evidenziato la necessità di coinvolgere sempre di più il mondo della scuola, da parte degli imprenditori del turismo. «Faremo la nostra parte proprio all’interno della fiera, con alcuni momenti significativi. Tra questi, abbiamo previsto un concorso tra scuole alberghiere: si tratterà di una occasione di crescita, in un contesto come quello della Fiera dell’Alto Adriatico, dove i ragazzi vengono letteralmente avvolti dal mondo Ho.Re.Ca., facendoli sentire coinvolti e, con il concorso, protagonisti».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente di Aja, Pierfrancesco Contarini: «La fiera è un momento importante, nel corso del quale abbiamo la possibilità di confrontarci, di consolidare alcuni rapporti e di crearne di nuovi. Organizzare la prossima edizione come primo evento fieristico dell'anno in senso assoluto, significa anche dare un segnale forte del peso della nostra costa nell'ambito del turismo balneare. Ed è anche un modo per evidenziare la peculiarità del nostro territorio, capace di offrire un ampio ventaglio di offerte, in un insieme di eccellenze che non ha uguali».