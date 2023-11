«Una festa di tutti»: al via la venticinquesima edizione della Fiera de l’Oca di Mirano | VIDEO

Sta per tornare la tradizionale Fiera de l’Oca di Mirano che, quest'anno, giunge alla sua 25esima edizione. L'evento si terrà sabato 11 e domenica 12 novembre e animerà il centro cittadino con un vero e proprio tuffo nel Novecento.

Il culmine della fiera sarà come sempre il "Zogo de l’Oca in Piazza", durante il quale le contrade miranesi si fronteggeranno per aggiudicarsi il trofeo: sei squadre, in rappresentanza del capoluogo e delle sue cinque frazioni, gareggeranno a colpi di fortuna, lanciando i dadi per raggiungere la casella numero 63 in un grande gioco dell’oca vivente.

La festa quest'anno cadrà in prossimità dell’11 novembre, giorno di San Martino: un'occasione per celebrare anche quella che in passato era ritenuta come la data di chiusura dell’anno agrario, quando sulle tavole delle famiglie contadine faceva la sua comparsa l’oca. Forte di questa coincidenza, la fiera sfrutterà al meglio lo scenario del centro storico per restituire ai visitatori la sensazione di un salto indietro nel tempo.

«Ci sarà il mercato, con le bancarelle che proporranno specialità a base d’oca accompagnate da un bicchiere di buon vino – spiega Roberto Gallorini, presidente della Pro Loco di Mirano –. Piazzetta Errera diverrà il regno del divertimento perché verrà allestito un luna park per i più piccoli, che potranno divertirsi con i classici divertimenti di un tempo. Spazio anche alle numerose comparse in costumi d’epoca e, come sempre, durante il pomeriggio di domenica 12 novembre si terrà la grande sfilata storica, aperta dalla banda comunale. Poi, alle 15.30, inizierà l'attesissimo "Zogo de l’Oca in Piazza". Un vortice di sapori, colori e profumi per celebrare la regina incontrastata della fiera, l’oca».

Il programma

Sabato 11 novembre

Ore 15.30: apertura della Fiera de l'Oca con l'"Ocaria", il mercato dell'oca.

Ore 16.00: inizio spettacoli di strada con il teatro dei burattini, saltimbanco, musici, giocolieri, artisti di strada, mimi e attori. Nello stesso orario verra aperto l'"Oca Park" per i bambini.

Domenica 12 novembre

Ore 9.30: riapertura della Fiera de l'Oca con l'"Ocaria" e il teatro di strada".

Ore 11.00: "La cuccagna", pregioco per l'assegnazione dell'ordine partenza con gli atleti del Gruppo Serenissima.

Dalle ore 12.00: risotto e ravioli d’oca.

Ore 15.00: sfilata dei figuranti e inizio "Zogo de l'Oca in Piazza".