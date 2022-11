A Mirano torna la tradizionale Fiera de l’Oca in Piazza | VIDEO

Sabato 12 novembre: apertura della Fiera con il mercato dell’Oca, spettacoli di strada e il Gioco de l’Oca per bambini (previsto per le ore 16.00 in piazza Errera, dove verranno anche allestiti i baracconi dell'Oca Park per i più piccoli, che potranno divertirsi con giochi tradizionali).