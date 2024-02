La Riviera del Brenta a Sanremo, il debutto de La Sad. Fiks: «Agitato, ma non ho paura di cantare»

Sanremo 2024, si parte. Quest'anno sul palco del Teatro Ariston ci sarà anche un po' di Venezia. Enrico Fonte, in arte Fiks, 34enne della Riviera del Brenta, si esibirà con la sua band, i La Sad, portando allo storico festival della canzone italiana sonorità pop-punk ed emo-trap. Il gruppo, formatosi nel 2020 e salito alla ribalta con l'album di debutto Sto nella Sad, saranno i quarti a esibirsi con il loro brano "Autodistruttivo".

Intanto nella serata di lunedì sono stati protagonisti del "green carpet", sfoggiando un look anticonformista, con abiti in pelle nera, maschere e borchie. «L'esperienza di ieri sul carpet è stata molto figa - commenta Fiks a poche ore dal debutto -, siamo stati molti diversi da un po' tutti quanti quelli che sfilano di solito. Abbiamo voluto fare qualcosa di diverso per lasciare il segno. Prima di sfilare erano tutti scioccati, ci facevano foto. Secono me saremo d'ispirazione per le prossime generazioni e per tutti gli artisti che verranno.

Fonte non nasconde l'emozione di salire su un palco tanto prestigioso, sul quale porterà un'esperienza diversa dal solito al pubblico in sala e ai telespettatori: «Ho dormito molto poco, i denti molto stretti e mi sento molto agitato, però non ho paura di cantare. Ma ho paura di Sanremo - conclude - e di tutto quanto quello che succede qui».