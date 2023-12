Il teatro italiano saluta la nomina di Dini allo Stabile del Veneto | VIDEO

Toni Servillo, Giuliana De Sio, Marco Giallini, Francesco Montanari, Rocco Papaleo, Manuela Manracchia: sono solo alcuni dei protagonisti del teatro italiano contemporaneo che hanno salutato con soddisfazione la nomina di Filippo Dini come nuovo direttore artistico della Fondazione Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale. Durante la conferenza stampa di presentazione di Dini è stato mostrato ai tanti presenti un contributo video con una serie di clip inviate per complimentarsi con lui e chi lo ha scelto. «La nomina di Dini allo Stabile del Veneto è una buona notizia per tutti», ha detto Toni Servillo, che ha anche spiegato il perché di questa affermazione. Di seguito tutti gli altri.