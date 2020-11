"Di là dal fiume e...": a Venezia le riprese del film basato sul capolavoro di Hemingway

Di là dal fiume e tra gli alberi: il penultimo romanzo di Ernst Hemingway diventerà un film e sarà girato interamente in Italia, tra Venezia e la campagna veneta. Le riprese, che cominceranno il 23 novembre e dovrebbero concludersi entro il 22 gennaio 2021, saranno girate dalla regista spagnola Paula Ortiz (candidata a 12 premi Goya nel 2015 per "La novia"). Ad interpretarlo, tra gli altri, sarà Liev Schreiber, noto al grande pubblico per essere attore hollywoodiano di lungo corso e protagonista della serie tv Ray Donovan. Il budget previsto per la produzione sarà di 12 milioni e 500mila euro.

Di là dal fiume e tra gli alberi: il cast

Il cast sarà di primo livello. Alla star hollywoodiana Schreiber nei panni del colonnello Richard Cantwell, si affiancano nel ruolo della nobildonna veneziana che lo farà innamorare, l'attrice rivelazione del cinema italiano Matilda De Angelis, già premiata a Berlino nel 2018 come "Shooting Star" e recentemente emersa all'attenzione del pubblico statunitense per il suo ruolo di primo piano nella serie Hbo "Undoing", accanto a Nicole Kidman e Hugh Grant. Completano il cast le icone del cinema italiano Laura Morante e Giancarlo Giannini, e lo spagnolo Javier Camara, attore feticcio di Almodovar e recentemente visto nei panni del cardinale Gutierrez in "The new Pope" di Paolo Sorrentino.

La trama

Ambientato alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia, "Di là dal fiume e tra gli alberi" (Across the river and into the trees, nella versione originale) tratto dall'omonimo capolavoro letterario, segue la vicenda del colonnello Richard Cantwell (Liev Schreiber), eroe di guerra dall'umorismo pungente che, giunto alla fine della sua vita a causa di una malattia terminale, decide di tornare a visitare Venezia e trascorrere il tempo che gli resta in una quieta solitudine. Ma proprio a Venezia incontrerà una meravigliosa nobildonna (Matilda De Angelis) che gli offrirà speranza, redenzione e una via di fuga dagli orrori della guerra.