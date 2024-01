Su Netflix il film "Lift", con scene girate a Venezia. E c'è anche il Mose

È uscito lo scorso 12 gennaio su Netflix il film Lift, attualmente al primo posto tra i lungometraggi più guardati in Italia sulla nota piattaforma streaming: tra le tante location figura anche la città lagunare.

Diretto da F. Gary Gray, regista celebre per aver diretto Men in Black: International, il film si apre con una ripresa aerea su Venezia, che diventa protagonista assoluta del primo atto. Tra corse al cardiopalma e inseguimenti sulla laguna, perfino il Mose diventa un importante elemento narrativo, ostacolando con le sue dighe il frenetico percorso dei protagonisti.

Le riprese hanno coinvolto i sestieri di San Marco, Dorsoduro, Cannaregio e Castello, focalizzandosi in particolare su Piazza San Marco, Riva degli Schiavoni, Palazzo Ducale, Ponte di Rialto, Rio dei Gesuiti, Combo Hotel in Campo dei Gesuiti, l'Arsenale, il Canal Grande e la scuola grande San Rocco che, con i suoi capolavori di Tiziano e Tintoretto, ha ospitato la sequenza iniziale del film ambientata in una casa d'aste.

Il film

Prodotto dal colosso statunitense Netflix, il film di F. Gary Gray narra la storia di una banda internazionale di rapinatori che cerca di sottrarre cinquecento milioni di dollari in oro da una cassaforte su un aereo, progettando così un "colpo" a dodicimila metri da terra. Lift è infatti, prima di tutto, un heist movie: fa parte cioè di un sottogenere cinematografico nel quale viene raccontata la vicenda di un gruppo di individui che pianifica, e successivamente mette in atto, una rapina, un furto o una truffa.

Forte di un cast stellare che comprende Kevin Hart, Jean Reno, Úrsula Corberó,Sam Worthingto e Vincent D'Onofrio, il film è stato girato anche a Cortina d'Ampezzo e Trieste.